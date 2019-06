Chofis pensó en dejar Chivas por las críticas

Agencias

Eduardo 'Chofis' López solía salir cansado física pero también mentalmente de los entrenamientos de Chivas ante tantas críticas, por las cuales llegó a pensar en tirar la toalla con el Rebaño.

Pero justo ante esas dudas fue Tomás Boy quien lo convenció de quedarse, seguro de que todavía no explota el potencial que le ha llevado a portar la “10” rojiblanca. Es así que hoy el jugador se llena de confianza, al grado de responder las críticas que más le han llegado.

“Tomás me dijo que no me fuera, porque la verdad ya varios equipos me querían llevar y no te miento, yo también quería probar otros aires; ahora Tomás me pide que me quede, ya varias veces he tenido la oportunidad de salir, por algo pasan las cosas y hoy más que nunca yo confío que este torneo me va a ir muy bien”, aseguró a Mediotiempo.

Y ese cariño se nota. López se encontró con Boy en uno de los salones del hotel Moon Palace en Cancún, donde Chivas hace pretemporada, y el técnico lo recibió con un abrazo.

“Obviamente sí era de que dos o tres jugadores siempre eran los de la culpa, a los otros no les dicen nada, pero por ahí era más allá de eso, estaba mentalmente cansado”, aceptó.

“Ahora que estuve lesionado y paré un rato me puse a pensar muchas veces del equipo que es Chivas, no se compara con otro, y cambió mi forma (de pensar), de cambiar a otro equipo, y ahora con Tomás lo veo de otra manera ya”.

López aceptó que antes le dolían las críticas y que hacía mal en responderlas, pero que ahora no tiene ningún problema con ello.

Chofis no solamente ha recibido críticas de aficionados, sino también de exjugadores como Adolfo Bautista, quien aseguró que a López le ha pesado la playera 10 del Guadalajara.

“Creo yo, con todo respeto, que fue buen jugador aquí, buena figura, pero hasta ahí. Ya su tiempo pasó, ya estamos en otros tiempos, te pones a ver el futbol y antes era más fácil”, consideró.

“El grupo que estamos hoy hemos ganado más cosas que ellos, entonces mucha gente no ve eso, nosotros tenemos más campeonatos que ellos, ellos solo ganaron uno”.

En ese sentido, aseguró que las leyendas del Guadalajara viven mucho de la crítica.

“Hoy en día ellos viven mucho de eso, de que las cámaras los volteen a ver, yo no tengo ningún problema que me critiquen, que digan lo que quieran”, agregó.