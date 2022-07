Manchester United contrató por tres años al danés Christian Eriksen, quien hace ocho meses mantuvo en vilo al mundo del fútbol al sufrir un paro cardíaco durante un partido del Campeonato Europeo.

“Manchester United es un club especial. No veo la hora de empezar” , declaró Eriksen, quien había rescindido en diciembre su contrato con el Inter porque las leyes italianas le impedían jugar con un desfibrilador cardioversor implantable.

Christian Eriksen is a RED! ✍️🔴 #MUFC || @ChrisEriksen8

Tras desvincularse del Inter, firmó por seis meses con el Brentford de la Liga Premier. Ex jugador de Tottenham, Erikson es la segunda contratación importante de Man U desde la llegada del nuevo técnico Erik ten Hag. La primera fue la del zaguero izquierdo Tyrell Malacia, del Feyenoord holandés.

Eriksen dijo que habló con Ten Hag y se empapó de “su visión y de cómo quiere que juegue el equipo”.

El director de fútbol del United John Murtough dijo que Eriksen “aporta una valiosa experiencia y liderazgo”.

Las buenas noticias no se detiene para los “Reds”, tres días después de golear 4-0 a Liverpool en un amistoso jugado en Bangkok, Manchester United doblegó el viernes 4-1 al Victory de Melbourne en un partido jugado ante 75 mil espectadores en el estadio Cricket Ground de Melbourne.

Chris Ikonomidis puso a los dueños de casa arriba a los cinco minutos, aprovechando una falla defensiva provocada probablemente por el jet lag de los ingleses, a quienes les costó un poco entrar en ritmo.

Rounding off the win in Melbourne 👏#MUFC || #MUTOUR22