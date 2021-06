Christian Eriksen se desploma durante un partido de la Eurocopa 2020

INGLATERRA.- El futbolista danés Christian Eriksen ha protagonizado una de las imágenes más escalofriantes en los últimos años del futbol mundial, luego que durante la primera mitad del partido de la Eurocopa el joven de 29 años se desvaneció en el campo durante el duelo entre Dinamarca y Finlandia en la Euro 2020.

Antes del final del primer tiempo, el futbolista danés cayó al campo del Parken Stadion por un aparente problema cardiaco.

A continuación las imágenes, se recomienda discreción

Praying for Christian Eriksen 🙏 This is so freaking scary. Lord him heal pic.twitter.com/CqKXKxwhoG — MERCIFULGOD (@GeneralVjay) June 12, 2021

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu. Umarım korkulan olmaz 🙏



pic.twitter.com/hr5bc2C48r — Erc Orc™ (@Erc_Orc) June 12, 2021

El volante, regresaba a su posición tras un intento de ataque, comenzó a trastabillar y después cayó con los ojos abiertos. Los zagueros rivales fueron los primeros en pedir el auxilio a la banca.

Denmark vs. Finland has been suspended after Christian Eriksen collapsed on the field and required urgent medical treatment 🙏 pic.twitter.com/ruzjjxELTc — B/R Football (@brfootball) June 12, 2021

Inmediatamente, los miembros del cuerpo de salud del equipo ingresaron al terreno de juego para practicarle maniobras de Reanimación cardiopulmonar; sus compañeros lo rodearon para evitar que el público viera el estado del futbolista y después staff del estadio hizo lo propio con pancartas y banderas.

Fight on Christian Eriksen!



His partner Sabrina Kvist Jensen was right inside the stadium. Please stay on for her! pic.twitter.com/q5y5JN3f2w — Fisayo Dairo (@FisayoDairo) June 12, 2021

Su esposa presenció la caída del futbolista

Kjaer ve Schmiechel, Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen'e destek oluyor..



💔 pic.twitter.com/DjWhDGpy1R — 𝓮𝓴𝓢𝓟𝓞𝓡𝓽𝓲𝔃 (@chubucklu) June 12, 2021

A Eriksen se le colocó una mascarilla y fue retirado en camilla unos 15 minutos después de haberse desvanecido.

Sus compañeros de equipo se colocaron alrededor de Eriksen, para evitar que las cámaras captaran mientras los médicos intentaban reincorporar al jugador.

Christian Eriksen 🙏 pic.twitter.com/9CyhRkNiAf — Koforidua Flower Boy (@Black_antwi_Gh) June 12, 2021

El partido fue suspendido por emergencia médica, informó la UEFA.

Un respiro para Dinamarca

A pocos monitos del susto, Eriksen fue captado estando consiente y con apoyo respiratorio., el organismo ha confirmado que el danés está estable y fue transportado a un hospital.

🙏 Tras el incidente ocurrido, Christian Eriksen recuperó la consciencia y abandonó el estadio.



El mundo entero está contigo.#FuerzaEriksen pic.twitter.com/pmct5JC156 — TUDN USA (@TUDNUSA) June 12, 2021

