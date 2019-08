Notimex

El experimentado entrenador Carlo Ancelotti afirmó que la llegada del atacante mexicano Hirving "Chucky" Lozano, "sin duda aumenta la calidad" del Napoli, equipo que aspira a pelear por el título de la Liga de Italia 2019-2020.

En conferencia de prensa una vez que se oficializó el fichaje del futbolista con los napolitanos, Ancelotti expresó: “Compramos un jugador importante que aumenta la calidad del equipo. Hirving es un chico serio con un gran deseo de hacerlo bien”.

El estratega afirmó que para esta nueva campaña se encuentra “contento por los jugadores que han llegado y por el plantel que tengo”, incluido por supuesto “Chucky” Lozano.

Tras la contratación del delantero tricolor, Carlo Ancelotti afirmó que tiene una plantilla capaz de pelear por el título, incluso se hizo responsable de sus declaraciones en esta rueda de prensa previa al primer compromiso de la Liga italiana mañana contra Florentina.

“El mercado del Napoli está bien hecho y fue costoso para la institución. Los objetivos han sido alcanzados. Este equipo tiene las cualidades para luchar, para ganar. Asumo la responsabilidad de lo que digo”, manifestó.

Tras los 79 puntos cosechados en la temporada anterior que le ubicaron como subcampeón de la Serie A, por detrás de Juventus, Ancelotti confió en mejorar el rendimiento para este nuevo certamen.

“Queremos mejorar el rendimiento del año pasado. Queremos hacer más puntos y ser más efectivos frente a la portería. Necesitamos pensar sólo en nosotros mismos”, apuntó.

🛩 As primeiras horas e imagens do mexicano 🇲🇽 do momento: @HirvingLozano70



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OgCAGN4Ffw