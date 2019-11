El arrollador campeón Liverpool volvió a ganar, esta vez 2-1 al Genk; el mexicano Hirving Lozano hizo gol en empate del Napoli y el Barza no pudo pasar del 0-0 en su propia casa ante un combativo Slavia de Praga dentro de la jornada 4 de la UEFA Champions League.

Además, en feria de goles: Chelsea 4-4 Ajax y, en choque de trenes, Dortmund venció 3-2 al Inter, que está teniendo una gran temporada en la Serie A.

La mejor jugada de Messi terminó en el travesaño (Foto The Associated Press)

Con estos resultados, Liverpool es líder del Grupo F con 9 puntos, Napoli le sigue con 8, el Salzburgo tiene 4 y el Genk tiene 1. En el F mandan el Barcelona (8) y el Borussia (7) seguidos del Inter de Milan (4) y Slavia (2).

En el sector G el Leipzig tiene 9 puntos, 7 el Lyon, 4 el Zenit y 3 el Benfica. Y en el grupo H, que se ha vuelto 'de la Muerte', Chelsea, Ajax y Valencia suman 7 unidades, y el Lille francés solo una.

Por otro lado, el subcampeón Tottenham juega este miércoles en casa del Estrella Roja de Serbia.

Dortmund hizo cuatro goles en casa del Chelsea. No cualquiera lo logra (Foto The Associated Press)