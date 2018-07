Ciclista muestra su cuerpo tras fase del Tour de Francia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Bob Jungels, ciclista que actualmente compite en el prestigioso Tour de Francia, mostró su cuerpo luego de haber concluido la novena etapa del circuito.

La impactante imagen muestra al deportista luxemburgués completamente maltratado y con raspones, pues recorrió 156 kilómetros en superficie plana donde sufrió algunas caídas, publica Milenio.com.

“De vuelta del infierno del norte, todo curado y camino a las escaladas”, escribió Bob en su cuenta de Twitter.

Tras la décima etapa concluida este martes, Jungels se ubica en la quinta posición de la clasificación general, la cual es liderada por el belga Greg Van Avermaet.

Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ✌🏼

📸 @sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ