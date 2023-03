Clásico Mundial 2023: A pesar de la derrota, México se retira contento

Randy Arozarena maravilló con su bate, guante y estilo. Aunque no fue suficiente para que México se llevara la victoria ganó un gran número de aficionados en su país adoptado.

En la semifinal del Clásico Mundial el lunes Arozarena saltó la barda de 2,5 metros en el jardín izquierdo para robarle un jonrón a Kazuma Okamoto y preservar la ventaja de tres carreras, después desató una voltereta de dos carreras al iniciar el octavo episodio con un doble.

Aunque Japón dio la vuelta en la novena frente a Giovanny Villegas para ganar por 6-5 y conseguir su boleto a la final ante Estados Unidos, la novena mexicana se siente orgullosa de alcanzar las semifinales por primera vez y levantar el perfil del deporte en un país en el que el fútbol es el número uno.

RANDY AROZARENA BRINGS ONE BACK THIS MAN IS ON ANOTHER LEVEL pic.twitter.com/0csVmzwaYE