El Clásico Mundial de béisbol regresará en 2023 y su quinta edición se expandirá a 20 equipos. Los organizadores anunciaron el jueves que el torneo de selecciones se disputará en marzo, con juegos que se repartirán en cuatro ciudades:

- Miami

- Phoenix

- Tokio

- Taiching

- Taiwán.

El estadio loanDepot park de los Marlins de Miami albergará partidos en cada una de las fases del torneo, incluyendo la final el 21 de marzo. Será sede del Grupo D en la primera ronda, con Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y un equipo que saldrá de los torneos clasificatorios que se disputarán en septiembre y octubre de este año.

Estados Unidos, que venció a Puerto Rico en la final del Clásico de 2017, quedó en el Grupo C, cuya sede será el Chase Field de los Diamondbacks de Arizona, junto a México, Colombia y Canadá y un equipo por determinar.

The 2023 World Baseball Classic will take place March 8-21 in Miami, Phoenix, Tokyo and Taichung!



(via @WBCBaseball) pic.twitter.com/Ato3NovINt