Clavadista Paola Espinosa quiere que la CONADE sea autónoma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los clavadistas Paola Espinosa e Iván García, medallistas olímpicos y campeones mundiales pidieron hoy la descentralización del deporte a la ya designada directora general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara en la próxima administración federal.

De acuerdo con Veinte Minutos, la bajacaliforniana siente que Ana Gabriela rompe muchos paradigmas como deportista porque fue medallista olímpica y mundial en una prueba donde tal vez "no creímos muchos" y ahora por ser la primera mujer que va llegar a dirigir la Conade.

"Es una mujer que admiro mucho por toda su carrera", abundó en entrevista con Notimex y agregó que "es un gran acierto" que llegue a dirigir el deporte en el país, porque conoce muy bien cómo se vive un ciclo olímpico y una competencia y qué se siente cuando a un deportista no le hacen caso. Comentó que la sonorense tiene una gran oportunidad de "seguir haciendo historia en el deporte del país".

Dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con ella "me encantaría poder pedirle que se descentralice el deporte en el país. Entrené muchos años de mi vida en la Ciudad de México y ahora que estoy en Guadalajara veo que es muy difícil que lleguen los apoyos".

La ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y plata en Río 2016 compartió que en Guadalajara "tenemos un gimnasio y una alberca donde no hay un vestidor para cambiarnos y eso que entrenamos ahí cuatro medallistas olímpicos".

Por eso enfatizó que "es muy importante que se empiece a descentralizar el deporte, que se voltee a ver a los demás estados porque somos atletas que nos gusta trabajar, entrenar y hacer las cosas bien".

Además tienen en Iván Bautista un entrenador de excelencia, mexicano, formador de medallistas olímpicos y mundiales, quien es el primero en llegar y último en irse con una pasión increíble y lo único que le hace falta son más herramientas para seguir con más triunfos.

También dijo que "me gustaría que se replanteara el tema de los metodólogos en la Conade. Nosotros, desgraciadamente tenemos un metodólogo cero equitativo. Como nosotros no entrenamos aquí no entramos a discusión a temas importantes porque se da por hecho de lo que se dice aquí (en la Ciudad de México)". Con énfasis indicó que "no creo que nuestro metodólogo sepa tanto de mi deporte.

Además estar demasiado cargado hacia un lado y a mi parecer todos cuando estamos en un trampolín o una plataforma, competimos por México y si tenemos a alguien que apoye equitativamente para que el resultado sea mejor para nuestro país, qué mejor". A su vez, Iván García compartió que es un afortunado de vivir en esta época en que Ana Gabriela Guevara sea la primera mujer que va dirigir el deporte en el país.

"Últimamente se han venido dando los casos en que la mujer hace mejor las cosas que el hombre y entonces hay que darle el voto de confianza. A ella la admiro. "Recuerdo que en los Juegos Olímpicos de Río se acercó y me dijo: 'Levanta la cara, no te sientas mal, tú ya eres una ganadora' porque ella sabe lo que es ganar y perder", declaró.

Recordó que cuando iba a la escuela secundaria encendía el televisor para ver sus carreras y entonces se paralizaba el país con ansias de su triunfo. "Como lo comenta Paola que se descentralice el deporte y que ponga a personas especializadas en cada ramo del deporte para que ayude, en lugar de que ponga el pie", concluyó.