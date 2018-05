Equipo de fútbol cambia de nombre en honor a Trump

Agencia

ISRAEL.- La decisión del club Beitar Trump Jerusalén es en agradecimiento al presidente de EU, por reconocer a Jerusalén como capital israelí y cambiar a esa ciudad la embajada de EU, que abrirá el lunes.

De acuerdo con Vanguardia MX, el club Beitar Jerusalén, de la primera división del futbol israelí, cambió su nombre a Beitar Trump Jerusalén, en homenaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La medida llega como agradecimiento a la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel y mover a esa ciudad la embajada estadunidense, que abrirá el lunes coincidiendo con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, según informó en Facebook el equipo.

También te puede interesar: ¡No puede ser! Mira qué jugador está en duda para el Mundial

"Los directivos del equipo, el dueño Eli Tabib y el presidente ejecutivo Eli Ohana decidieron añadir al título del club el nombre del presidente estadunidense que hizo historia, y en adelante nos llamaremos Beitar Trump Jerusalén".

"Por 70 años Jerusalén ha esperado reconocimiento internacional, hasta que el presidente Donald Trump, en una decisión valiente, reconoció Jerusalén como la eterna capital de Israel".

En la comunidad internacional regía un consenso según el cual el estatus de Jerusalén debía ser fijado por israelíes y palestinos en negociaciones de paz, pero Trump lo rompió al reconocer Jerusalén como capital de Israel.

Los palestinos reclaman la parte oriental de la ciudad -conquistada por Israel en la guerra de 1967, anexionada más tarde y ocupada hasta la actualidad- como capital de un futuro Estado independiente.

Se esperan protestas masivas por una decisión que ha generado críticas en el mundo.

JPost- Israeli soccer team to add Trump to their name to honor US President https://t.co/AsEyZwzhW4

Image: F.C. Beitar Jerusalem Facebook page pic.twitter.com/9EAbSvxD3H