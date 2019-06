Agencias

Es oficial: Ciudad Juárez jugará en Primera División, pues a partir de la siguiente temporada ocupará el lugar de los Lobos BUAP, informó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

"El club Juárez va a participar en el próximo torneo de la Liga MX en sustitución del club Lobos BUAP, es un acuerdo de asamblea", publica el portal de ESPN.

Bonilla explicó que Lobos BUAP adquiere el certificado de Ascenso previamente de Juárez, sin embargo no participará en el torneo de esa división hasta que haya un proyecto sólido.

"El certificado de ascenso, dado el nuevo proyecto, queda congelado, mientras se trabaja sobre un plan efectivo de desarrollo.

"No se violenta el reglamento. Lo que se está buscando es que los proyectos sean eficientes para la afición. Tenemos el compromiso para esta temporada de que ya no haya clubes sin estructuras suficientes o la capacidad financiera para responder a los jugadores. Cuesta mucho trabajo, tiempo, esfuerzo y que la imagen no sea la que todo el mundo espera pero es para que la liga crezca."

Pese a que Lobos se salvó del descenso este año, varios problemas comenzaron a afectarlo. La ausencia de un director técnico y la falta de jugadores fueron una de las razones para que la directiva de la manada buscara otras alternativas.