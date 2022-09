Clubes de la Premier League reaccionan a la muerte de la Reina Isabel II

La noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II a los 96 años sacudió al mundo, pues tuvo el reinado más largo en la historia del Reino Unido, y también uno de los más largos del mundo, pues este mismo año cumplió 7 décadas en el reinado.

Este hecho puso de luto a toda la Gran Bretaña y una de las ligas deportivas más importantes del planeta como lo es la Premier League.

"La Premier League está profundamente entristecida al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina, Isabel II. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia real y todos los que lloran la pérdida de Su Majestad en todo el mundo", escribió la cuenta de la Premier.

A pesar de estar jugando contra el Zurich en la primera jornada de la UEFA Europa League, el Arsenal, equipo preferido de Isabel II, expresó su tristeza por el desafortunado hecho al mismo tiempo que el escudo de su foto de perfil lo cambiaron a negro:

"Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina. Junto con muchos de nuestros seguidores hoy, nos tomaremos un tiempo para llorar y reflexionar sobre la increíble vida y el servicio dedicado de Su Majestad", escribieron los Gunners.

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Otro de los clubes de Londres, el Chelsea, también mandó un mensaje sobre la Reina Isabel II:

"Chelsea Football Club se entristece profundamente al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nos unimos a los que están de luto en el Reino Unido y en todo el mundo. Nos gustaría enviar nuestras condolencias a la Familia Real y a todos los afectados por esta triste noticia".

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Manchester City, el actual monarca de la Premier League, presumió una foto de la Reina Isabel II entregándoles el trofeo de la FA Cup acompañada del mensaje:

"El Manchester City desea expresar sus más sinceras condolencias a la Familia Real tras el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. La dedicación y el servicio de Su Majestad han sido ejemplares y nos unimos a nuestro país y al Commonwealth en el duelo por su pérdida".

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

El Newcastle United, donde milita el mexicano Santiago Muñoz, fue otro de los clubes que lanzaron un mensaje de luto:

"Newcastle United y sus dueños están profundamente entristecidos por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nos unimos al mundo para enviar nuestro más sentido pésame a la Familia Real."

Newcastle United and its owners are deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



We join the world in sending our deepest condolences to the Royal Family. — Newcastle United FC (@NUFC) September 8, 2022

Equipos británicos en torneos internacionales jugarán con normalidad

El día de la muerte de la Reina Isabel II cayó en fecha de competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League, donde equipos ingleses tendrán participación como el Manchester United y el West Ham United.

Los Red Devils recibirán en Old Trafford a la Real en la UEFA Europa League. A pesar del luto, decidieron llevar a cabo el partido a la normalidad y al inicio del cotejo tendrán un minuto de silencio.

El West Ham United tiene compromiso por la UEFA Europa Conference League contra el Steaua Bucareti; sin embargo comunicaron que el compromiso se realizará, aunque antes del inicio harán un minuto de silencio en el London Stadium en memoria de la Reina Isabel II.

(Con información de El Universal)