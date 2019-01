Agencias

MÉXICO, D.F.- El Comité Olímpico Internacional (COI) instó al gobierno federal de México a no afectar la autonomía de las federaciones deportivas, en el episodio más reciente de una pugna que tiene al país contemplando la posibilidad de ser desafiliado, lo que implicaría su ausencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El COI envió una carta al gobierno mexicano, en la que expresa su preocupación por su injerencia en asuntos de federaciones olímpicas. En la misiva, el organismo internacional advierte que se tomarán "acciones posteriores" si no se acata el mandato de la Carta Olímpica.

La carta firmada por Patrick J. Hickey, miembro de la Comisión Ejecutiva del COI y Peré Miró, director general adjunto del organismo internacional fue entregada al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó este jueves presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

La Secretaría de Educación Pública destina recursos económicos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que a su vez los hace llegar a las federaciones deportivas.

El conflicto comenzó desde el año pasado, cuando Alfredo Castillo asumió el cargo de director de la Conade y ordenó auditar a las federaciones porque sospechaba malos manejos del dinero que se les otorga.

Este año, el pleito escaló cuando Castillo desconoció a 10 federaciones olímpicas, entre ellas las de tiro con arco, boxeo, pesas y básquetbol por considerar que sus dirigentes no habían comprobado que hayan dado buen uso al dinero que recibieron.

"Es una gran preocupación para nosotros, es una pena y una tragedia para la familia olímpica", dijo Padilla Becerra. "Es algo que nunca había ocurrido en 95 años, pero tengo la certeza que el Secretario Nuño sabrá llevar las charlas para que esto llegue a un final feliz".

Ya hay fecha decisiva

Si no hay un arreglo antes del 8 de diciembre, cuando se realizará la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, en Lausana, Suiza, México podría ser el primer país desafiliado por el COI desde Kuwait, castigado en octubre del año pasado por una injerencia política, advierte la carta.

"Tendremos que reportar la situación y es en nuestra sincera esperanza que todos los problemas pendientes puedan ser resueltos rápidamente para que así el COI, en estrecha colaboración con las federaciones internacionales involucradas no esté obligado a considerar ninguna acción posterior que esté contemplada en la carta olímpica en estas circunstancias", dice un párrafo de la misiva

"El COI hace un llamado a su apoyo para resolver la situación actual, en el interés del Movimiento Olímpico en México y de la preparación de los atletas", agrega la carta.

Los Juegos Olímpicos de Río se realizarán en agosto del próximo año. México ha participado ininterrumpidamente en 21 ediciones.

Los atletas mexicanos que ya consiguieron su clasificación aún podrían ir a Río pero tendrían que competir con la bandera del COI y en caso de ganar medallas no serían contabilizadas para el país.

Padilla Becerra dijo que el conflicto se podría solucionar con un convenio entre Conade y COM en el que se establezca el respeto a la Carta Olímpica.

"Yo espero llegar a la solución, se decía que esto era un chantaje pero nunca lo hubo, Tratamos de evitar que pasara, pero se tomó a la ligera de manera irresponsable y se burlaban, pensaban que esto no podía suceder", agregó Padilla Becerra.

'Defienden' recursos

Castillo ha dicho que no permitirá que organismos internacionales ejerzan presiones para afectar el futuro de los deportistas mexicanos.

"No es una guerra, es un tema simple y llanamente, y así lo digo con todas sus letras, en donde el atleta no sea rehén de una federación y que el estado mexicano, en uso de sus facultades, pueda fiscalizar en qué se está gastando el dinero", afirmó Castillo.

El dirigente de la Conade dijo en su cuenta de Twitter que a las federaciones "prácticamente le hemos regalado 36 millones de pesos en los últimos ocho años".

Los dirigentes de las federaciones involucradas se defendieron esta semana y afirmaron que han comprobado el manejo de los recursos asignados y que Castillo miente. Se dijeron dispuestos a debatir en un foro abierto con el dirigente para mostrar que no han hecho nada mal.

"Yo exhorto al señor Castillo a un debate público con quien él escoja de los presidentes de federación para que le demuestre las pruebas de las mentiras que ha dicho", dijo Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo.

Castillo dijo que buscará acudir con el presidente del COI para presentar las pruebas del mal uso de los recursos públicos por parte de federaciones nacionales.

"Quiero hablar con el titular del COI, Thomas Bach, para decirle que la Carta Olímpica, efectivamente habla de una no intervención, pero una no intervención propiamente deportiva", dijo Castillo en un comunicado. "Vamos a buscar que el COI tenga esta información y puedo asegurar que se le va a revertir a estas federaciones que hoy están denunciando. Estoy totalmente cierto que el COI no puede avalar ni la impunidad, ni la corrupción, ni el desvío".