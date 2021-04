'Combate Galáctico', deportistas del MMA lucharán en el espacio

ESTADOS UNIDOS.- Cada vez más cerca, tendremos nuestra primera pelea de MMA en el espacio, una nueva frontera en el entretenimiento se abre, a una serie de producciones ambientadas fuera de las fronteras terrestres.

La productora Iervolino Entertainment y la empresa Space 11 anunciaron la creación de 'Combate Galáctico', un nuevo formato de peleas de artes marciales mixtas que tendrán lugar en el espacio con gravedad cero, informa el portal Fast Company.

