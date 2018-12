Inician investigación contra 'El Piojo' por acusaciones

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fiel a su costumbre, el técnico americanista Miguel Herrera salió echando chispas luego del empate a dos goles ante Toluca, y es que consideró que el trabajo arbitral perjudicó a su equipo. Inclusive afirmó que los encargados del VAR están distraídos debido a que comen y beben mientras laboran.

“El VAR es bueno, la gente que lo usa no. Hay jugadas de penales claros que no pasa nada. Son asistentes para el árbitro y no están para corregirles, por eso lo asisten y no aprovechan la tecnología. Les diría que dejen de comer o tomar para no distraerse”.

“De dónde sacó seis minutos este güey. En lo que revisa y dice que tarda un minuto y hasta en tribuna sacan la repetición. Hizo un cambio en la segunda mitad y son 30 segundos. Parece que perjudica. No sé si entra a amonestarnos en contra. Dos veces pasó frente a mí y le dijo a Cecilio ‘te voy a echar’ y lo saqué porque lo iba a echar”, dijo Herrera al término del juego.

De acuerdo a SDP, por tal motivo, la Comisión Disciplinaria anunció en redes sociales que comenzará una investigación contra el ‘Piojo’ para conocer si sus palabras son susceptibles de un castigo, de modo que, si dicho organismo encuentra elementos suficientes, podría perderse el juego de Vuelta por los Cuartos de Final del Apertura 2018.

“La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74,84 y 85 del Reglamento de Sanciones, abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas por el director técnico del club América, Sr.

Miguel Herrera, en conferencia de prensa al término del partido disputado el pasado 29 de noviembre de 2018 correspondiente a la Ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2018-2019 de Liga MX entre los clubes Toluca contra América. La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas y demás documentos aportados para después emitir la resolución correspondiente”, se pudo leer en el comunicado exhibido por la Comisión.