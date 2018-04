Así lucen los boletos para Rusia 2018

Agencia

MOSCÚ, Rusia.- A 69 días para que inicie el Mundial de Rusia 2018, FIFA presentó el diseño de los boletos de entrada para los partidos del magno evento.

De acuerdo con información del portal de deportes MedioTiempo, los tickets tendrán impresa toda la información clave relacionada con el partido, como el encuentro, el estadio, la fecha, la hora del juego, además se les recuerda a los aficionados que las puertas se abrirán tres horas antes del duelo, excepto el partido de inaugural y final.

Las entradas también incluyen clave de seguridad con un código de barras ubicado en el lado derecho y un holograma al lado del mapa del sector.

🐺🎟️🙌 REVEALED!

Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s