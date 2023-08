Conade anuncia por error que equipo de arco recurvo clasificó a París 2024

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se fue con la idea de procesos previos y este miércoles 2 de agosto publicó en redes sociales que el equipo femenil de arco recurvo de México integrado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz; había conseguido plaza olímpica para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta tras haber alcanzado las semifinales del Mundial de Tiro con Arco de Berlín 2023, un criterio que probablemente también consideraban Alemania y Países Bajos jugaría a su favor.



Tomando en cuenta a procesos clasificatorios anteriores de la World Archery (Federación internacional de la disciplina) si el representativo que siempre tenía lugar asegurado en todos los deportes del programa de Juegos Olímpicos, queda en rango de clasificación en los procesos selectivos, se recorren los lugares.

Así lo comprendieron mexicanas, neerlandesas y alemanas en la justa mundialista, considerando que Francia también clasificó para disputar las semifinales y solo los tres primeros obtenían los codiciados boletos al certamen olímpico que se realizará el próximo año.

No obstante, en esta ocasión ese criterio se modificó, al menos en lo que concierne al tiro con arco, y por ello ninguno de los cuatro equipos que accedieron a semis puede decirse clasificado olímpico, ya que debe encarar esta fase de la competencia para definir a los ocupantes del podio.

Mediante su cuenta oficial en la red social de Twitter la propia World Archery publicó que se tenía que precisar el criterio de clasificación.

OFFICIAL – There is a clarification needed on the official qualification procedure for the Paris 2024 Olympic Games to confirm how many women’s teams will be awarded places at the world championships.