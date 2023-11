CONADE busca destinar estímulos de los Panamericanos a Guerrero

La titular de la Conade, Ana Guevara, sugirió al Presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de destinar los estímulos económicos prometidos a los atletas mexicanos que actualmente participan en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, para ayudar a los damnificados en Guerrero.

‘No ha cambiado el Presidente el monto, yo creo que será lo mismo. Yo mandé una tarjeta al Presidente, no ha dado instrucción todavía, yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que derivado de lo que está pasando en Acapulco si se puede exentar el recurso derivado de lo que está pasando el país y la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta y tampoco ha fijado una cantidad el Presidente, simplemente lo anunció en el abanderamiento, pero no hay una cantidad definida’, dijo la dirigente del deporte nacional en Santiago, Chile.