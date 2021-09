Concacaf hace cambios radicales en el futbol: estas son las novedades

La Concacaf ha presentado un nuevo formato para la competencia entre clubes, donde se incluye la nueva Leagues Cup, en la cual participarán todos los clubes de la Liga MX y la MLS. Además de una nueva Copa Centroamericana y una del Caribe. Todo esto con miras a la competencia del 2023.

Así será el nuevo formato:

Ampliada a 27 clubes. Se conformará con tres Copas Regionales:

LeaguesCup (México, Estados Unidos y Canadá), Centroamérica y el Caribe.

Ampliada, participan todos los equipos de la MLS y la Liga MX. El campeón, subcampeón y el tercer lugar entran a la Liga de Campeones de la Concacaf.

20 participantes. Clasifican por medio de sus Ligas Nacionales y una nueva UNCAF. Campeón, subcampeón y los dos semifinalistas, más los dos ganadores del repechaje, entrarán a la Liga de Campeones de la Concacaf.

10 participantes. Clasifican por medio de sus Ligas Nacionales y una nueva Copa del Caribe. Campeón, subcampeón y tercer lugar irán a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Introducing the all-new format for #LeaguesCup from 2023. 🏆



More info 👉 https://t.co/5M3rQyWdly pic.twitter.com/rRKPgylz2P