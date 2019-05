Agencias/México

Claro, contundente y sin medias tintas. Guido Pizarro no se anduvo por las ramas ante las burlas hechas por algunos jugadores de Rayados tras ganar la Final de Concachampions ante Tigres y que en sus redes sociales les presumieron que los albiazules ya tienen cuatro copas internacionales y los felinos ninguna.

“En dónde están, en dónde, esos Tigres que nos iban a ganar”, “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salte no va al Mundial”, fueron algunos de los cánticos de los albiazules durante la premiación de la Concacaf.

El Conde, quien en su momento también estuvo en el ojo del huracán por insultar a los Rayados tras un Clásico en el Gigante de Acero y posteriormente por posar con una playera, espera no encontrarse con alguno de los jugadores del Monterrey que se manifestaron de forma despectiva hacia el equipo de la UANL.

“El día que me equivoqué y me senté acá frente a ustedes, pedí disculpas porque creo que se merece un respeto el rival y después, si es burla o no, realmente no lo vi. Yo soy un poco de que si te burlas en la redes sociales, después si te ves cara a cara, también te debes de burlar cara a cara, soy de esa escuela”, comentó en conferencia de prensa.

“Espero no verlo o no cruzarme a nadie en la calle que se haya burlado porque no sé cómo reaccionaría. Capaz que es un error lo que estoy diciendo, pero a mí no me gusta y por eso pedí disculpas y cada quien reacciona como lo siente”.

El mediocampista lamentó no haber podido conseguir el título de la Concacaf al quedarse en la orilla por tercera vez en su historia, pero sabe que no hay tiempo para el luto y ahora cambian el chip, para apuntar al campeonato de la Liga.

“Indudablemente que no salir campeón, que era el objetivo, es un sentimiento de tristeza y de bronca por cómo se dio el partido, que se definió por detalles, pero sabiendo que el duelo fue anoche, se acepta un poco por la mañana. Ya a partir de ahora a pensar en lo que viene que el fin de semana tenemos el último partido del campeonato y en unos días la Liguilla, que tenemos que prepararnos para apuntar a lo máximo que es salir campeón”, señaló.

Sin embargo el tema de la Concachampions y la posibilidad de que Tigres acuda a un Mundial de Clubes no se quedará en el tintero, pues Pizarro aseguró que seguirán insistiendo hasta conseguir el campeonato internacional.

“Esta institución está en camino de apuntarle a todos los torneos y creo que nos estamos quedando en la puerta en este torneo internacional. Vamos a seguirlo intentando y no tengo duda de que lo vamos a conseguir”, concluyó.

(Con información de mediotiempo.com)