Concachampions: Inter de Miami gana y espera rival, ¿Rayados o Cincinnati?

El Inter de Miami ya espera a Rayados de Monterrey o Cincinnati en los Cuartos de Final de la Concachampions.

Con goles de Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor, el equipo de Gerardo Martino venció en casa 3-1 a Nashville SC y, si Rayados mantiene su ventaja de 1-0 ante Cincinnati, se enfrentarán en la siguiente ronda.

Todo comenzó con un saque de banda que Lionel Messi recibió enfilado al frente al minuto 7, luego de una pantalla de Luis Suárez, quien entró al área, recibió un pase filtrado del argentino y "Lucho" definió con un punterazo para el 1-0.

Robert Taylor takes the third of the night 3⃣



Suárez ➡️ Taylor who finds the back of the net off his head 👏#MIAvNSH | 3-0 pic.twitter.com/IFR0tA4jGc