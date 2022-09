La FIFA prometió el miércoles una serie de conciertos con estrellas internacionales para los visitantes extranjeros en el Fan Fest oficial en Qatar durante la Copa Mundial.

El ente rector del fútbol dijo que el parque Al Bidda en el centro de Doha albergará “conciertos de los mejores músicos del panorama local e internacional y actuaciones en directo de artistas de renombre internacional” durante los 29 días del torneo. El Mundial será inaugurado el 20 de noviembre.

El escenario del Fan Fest se encuentra próximo al malecón de Corniche y al distrito de West Bay, la zona oficial donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan ver los 64 partidos.

Los organizadores confirmaron el sábado una reglamentación para el consumo de alcohol, lo que permitirá al patrocinador Budweiser vender cerveza después de las 6.30 de la tarde.

La FIFA también planea montar partidos de fútbol en el parque Al Bidda con la participación de ex estrellas mundialistas que forman parte de su programa “FIFA Legends”.

Se anticipa que el primer Mundial en Medio Oriente reciba a más de 1 millón de visitantes.

