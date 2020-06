Me quiero retirar en Chivas: Isaac Brizuela

Guadalajara.- Llegó para quedarse.

Isaac Brizuela tiene entre sus varias metas a lograr, ir a Europa si sale la oportunidad y en caso de no darse esto, ya no quiere vestir ninguna otra playera en la Liga MX que no sea la actual, porque desea retirarse en Chivas, equipo del cual dice estar enamorado.

"Quiero hacerle saber a la afición que estoy muy contento, me quiero quedar aquí hasta mi retiro. Quiero vivir el presente, disfrutar estos momentos, tratar de llevar a este equipo a los primeros lugares, tener más títulos es algo que deseo, levantar otro título con esta institución".

No le extraña a Brizuela que cada fin de torneo, la afición y prensa lo pongan en otros equipos, porque dice conocer perfectamente el entorno que hay en Chivas, pero siempre se mantiene tranquilo, gracias a la buena comunicación.

"Nada más asustan (sic). Siempre he tenido buena relación con la gente de pantalón largo, con Ricardo Peláez, quien me dijo que no saldría nadie de la base del equipo y también con el cuerpo técnico, hay mucha comunicación y siempre me mantuve tranquilo".