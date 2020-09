En Pumas ya se la creyeron; confían en seguir invictos

Ciudad de México.- Érik Lira, volante de los Pumas, confía en la capacidad del técnico, Andrés Lillini, para mantener el invicto este miércoles cuando visiten a Santos Laguna, pues a pesar de que el cuadro de los Guerreros está fuera de zona de repechaje, no han perdido en el Estadio Corona.

"Semana a semana vamos sintiéndonos mejor en los partidos, la competencia interna hace que uno crezca, estamos convencidos de que el Profe (Lillini) tiene las bases para sacar el triunfo", explicó en conferencia vía zoom.

Érik Lira ha jugado 6 de los 8 encuentros que hasta el momento ha disputado Pumas, en 4 de ellos ha sido titular, disputando los 90 minutos. (Foto: Mexsport)

Lira se ha ganado la confianza del estratega de los universitarios, pues le ha ganado el puesto a hombres como Andrés Iniestra y Juan Pablo Vigón.

"Como se ha marcado la línea siempre, el que entrene mejor es el que va a jugar, hay una competencia muy fuerte y muy sana", detalló.

"Cada partido es una Final para nosotros, hay que ir paso a paso. He trabajado fuerte, los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado, mi idea es matarse en cada partido y estar súper concentrado, eso es lo que me ha ayudado a estar acá".

Está a préstamo en Pumas, pese a que de ahí salió

El joven contención tiene una historia extraña ya que a pesar de haber nacido en las fuerzas básicas de Pumas, fue vendido a Necaxa, como parte del pago por Carlos González, y ahora está de vuelta en el equipo a préstamo, con opción a compra.

"Todo se dio muy rápido en la salida, como cualquier jugador, uno rinde el máximo en otro equipo, y por eso se me dio la oportunidad de retornar para que mi consolidación en Primera División sea rápida", abundó.

Lira hizo pareja en el pasado con Marco García, por lo que espera la recuperación del volante ofensivo, para volver a recordar sus años de canteranos.

"Marco se está recuperando, hemos crecido juntos y espero que así sea", abundó.