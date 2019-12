Confirman: Diamondbacks vs Padres en México

Agencias

La Major League Baseball ha encontrado una gran recepción por parte del público mexicano a las más recientes series que se han llevado acabo en el país azteca en los últimos años, y para 2020 no será la excepción, ya que Grandes Ligas ha premiado la enorme respuesta con otra serie de temporada regular.

En un comunicado lanzado por MLB, han anunciado que los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego jugarán en la Ciudad de México el próximo mes de abril en una serie de dos juegos.

