Confirman sede para la tercera pelea entre Canelo y Golovkin

La próxima pelea de Saúl Álvarez ya tiene sede: se ha hecho oficial que "Canelo" se medirá con el kazajo Gennady Golovkin en la Arena T-Mobile de Las Vegas, misma en la que perdió en mayo pasado ante Dmitry Bivol.

Será el próximo sábado 17 de septiembre cuando el mexicano expondrá su condición de campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

📢 JUST ANNOUNCED 📢



Boxing is back! @Canelo will meet @GGGBoxing for a third time on September 17. This is one you won’t want to miss. 🥊 Tickets on-sale Monday, 6/27 at 10AM.



ℹ️ https://t.co/ggIuj3dJxO pic.twitter.com/0J5vhYcAsF