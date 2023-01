Conmebol y Concacaf se unen para Copa América 2024 en Estados Unidos

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos e incluirá a los 10 equipos de la Conmebol y a los seis mejores de la Concacaf, tal y como ocurrió hace siete años.

Ambas Confederaciones firmaron un acuerdo de colaboración que incluye un Final Four entre los cuatro mejores clubes de la región (dos de cada zona), así como la participación de cuatro representativos sudamericanos entre los 12 que competirán en la Copa Oro Femenil en 2024.

Se pretende impulsar el desarrollo futbolístico de la región, justo en la zona en donde se disputará la Copa del Mundo 2026.

Para la Selección Mexicana, esta iniciativa es oro puro toda vez que no tendrá Eliminatoria, al ser uno de los tres anfitriones del Mundial.

La Liga de Naciones Concacaf 2023-24 determinará a los equipos que jugarán la Copa América. Difícilmente faltarán México, Estados Unidos y Canadá.

A new season begins... What are we looking forward to in 2023? ⤵️ → @GoldCup → @TheChampions → @CNationsLeague → @ConcacafW pic.twitter.com/GcJI7m5djh

La primera Copa Oro Concacaf W, en 2024, contará con la presencia de las Selecciones sudamericanas Brasil (campeón de la Copa América Femenina 2022), Colombia (subcampeón), Argentina y Paraguay, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

De los ocho equipos de Concacaf solamente Estados Unidos ha garantizado su presencia como participante en Juegos Olímpicos; otro de los boletos saldrá entre Jamaica y Canadá. Las seis plazas restantes se determinarán por medio de la Clasificatoria Concacaf W 2023.

Conmebol and Concacaf have signed a strategic collaboration agreement to strengthen and develop football in both regions.



→ 2024 CONMEBOL Copa America

→ 2024 Concacaf W Gold Cup

→ New club competition



More info 🔗 https://t.co/9q6iMhcj7p pic.twitter.com/CqQ41adHYw