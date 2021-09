CONMEBOL y entrenadores se lanzan contra la FIFA por idea de mundial cada dos años

LONDRES (AP) - El organismo rector del fútbol sudamericano se unió a Europa para oponerse al impulso de la FIFA por las Copas Mundiales cada dos años, mientras que los principales entrenadores Jürgen Klopp y Julian Nagelsmann también expresaron su preocupación el viernes.

Llama la atención la resistencia de la CONMEBOL a duplicar la frecuencia de los Mundiales, dado que su presidente, Alejandro Domínguez, propuso el mismo concepto a la FIFA en 2018.

Ahora la CONMEBOL piensa que los Mundiales bienales bajarían la calidad de la competencia.

“Aunque en algún momento la CONMEBOL apoyó el proyecto en cuestión, el análisis técnico mostró que es altamente inviable”.

El organismo rector europeo, la UEFA, ha amenazado con boicotear la Copa del Mundo si la FIFA no se apega a celebrarla cada cuatro años.

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, parece estar seguro de por qué la FIFA está tan decidida a obtener apoyo para el plan, y no está satisfecho con las aparentes motivaciones financieras.

En toda Alemania, el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, estaba igualmente preocupado por el impacto en los eventos emblemáticos de la FIFA si se duplicaba la frecuencia.

"No soy amigo de eso", dijo Nagelsmann. “Por un lado, afecta la sobrecarga de jugadores y hay una devaluación del Mundial. Si ocurre con más frecuencia, no tiene el mismo significado ".

Ese es el tipo de disensión que Arsene Wenger no ha destacado en las presentaciones a los medios de comunicación esta semana durante lo que la FIFA llama un proceso de consulta. El ex entrenador del Arsenal, en su papel de jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, está promoviendo una visión que tanto preocupa a dos de los grandes entrenadores actuales del fútbol.

Klopp es una figura respetada en FIFA. Hace solo tres semanas, Klopp fue honrado por la FIFA, recibiendo el premio al entrenador masculino del año de manos de Wenger.

"No hay otro deporte en el mundo, estoy seguro de que con un calendario tan implacable, sin deporte físico", dijo Klopp. “Hay deportes más exigentes en el mundo, como el atletismo, las maratones, todo tipo de cosas por supuesto. Pero no corren 20, 30 o 40 al año, claro que no y otros deportes físicos no tienen este calendario".

"Todos sabemos por qué está sucediendo, independientemente de lo que la gente diga, se trata de dar la oportunidad a diferentes países, por eso tenemos más equipos en la Copa del Mundo".