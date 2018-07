Así será el estadio del ‘Miami Freedom’, de David Beckham

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- El grupo del ex astro del futbol inglés, David Beckham, dio a conocer un video que muestra el proyecto para ubicar el estadio de futbol que busca construir en Miami para su franquicia de la MLS.

Cerca del aeropuerto internacional y frente a la estación de trenes, el complejo incluiría además del estadio con 25 mil asientos, una villa con campos de entrenamiento, restaurantes, hoteles, tiendas y oficinas.

De acuerdo con información de Notimex, el complejo estaría ubicado en la zona del campo de golf del Melreese Country Club y otros terrenos aledaños ubicados entre la 37 y la 42 avenida; y entre el Dolphin Expressway y la calle 36 del northwest.

Los hermanos Más de Miami, hijos del extinto líder cubano exiliado, Jorge Más Canosa, socios de Beckham fueron los encargados de dar a conocer el video este domingo.

El complejo que además incluirá un parque público y un "centro de entretenimiento de golf" es parte de un plan de reurbanización. “Villa de futbol de clase mundial y centro tecnológico”, señala el video que menciona el nombre del equipo como “Miami Freedom” y propone crear 11 mil trabajos en los próximos tres años y utilizar solo fondos privados.

El proyecto será presentado el jueves en la Comisión de la municipalidad de la Ciudad de Miami para que los comisionados aprueben un referéndum en noviembre y que los electores decidían si quieren arrendar el Melreese Country Club al grupo de Beckham.

Se espera que el equipo en Miami entre a la liga en el 2019 y que el estadio esté listo para el 2021. Tan sólo el estadio tendría un costo cercano a los 300 millones de dólares.

De ser aprobado el proyecto se comenzaría a concretar el sueño de Beckham, pues la liga le puso como requisito construir un estadio para tener una franquicia y ese ha sido el principal obstáculo desde que lanzó su plan para tener un equipo en esta urbe en febrero del 2014.

This is for you #Miami!!! Let's make dreams happen. #ThisIsMiamiFreedomPark #ThisIsMiami @futbolmiamimls pic.twitter.com/0Q5Q91DIaK