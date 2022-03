Conoce qué equipos ya están en Qatar 2022 y quiénes faltan por clasificar

Aún hay varios países que están en busca de un lugar en la justa mundialista de Qatar 2022, la cual iniciará el próximo 21 de noviembre.

Hasta el momento ya hay 20 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y las próximas horas serán claves para definir a nueve equipos, mientras que dos boletos se jugarán en repechaje en junio y el último boleto lo disputará la UEFA, que debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se aplazó

Selecciones que tiene su pase a Qatar 2022

UEFA

Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países Bajos.

CONMEBOL

Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

AFC

Qatar (Anfitrión), Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudita.

CONCACAF

Canadá.

En los siguientes días se sabrá los nombres de los equipos que estarán presentes en Qatar 2022. En la UEFA están en juego dos boletos, por lo que Portugal vs Macedonia del Norte y Polonia vs Suecia se disputarán duchos pases. Mientras que el tercer boleto se definará entre Gales y el vencedor del partido entre Ucrania vs Escocia, que se jugará en Junio.

Por otra parte, hay dos boletos y uno al repechaje, que por el momento, Estados Unidos y México tienen la clasificación directa, mientras que Costa Rica estaría jugando el repechaje contra el ganador entre Islas Salomón y Nueva Zelanda de la OFC.

CAF

La Confederación Africana de Futbol definirá a sus selecciones este 29 de marzo. Son cinco puestos en disputa, los cuales se ocuparán de acuerdo a los ganadores de los siguientes partidos.

- Egipto vs Senegal (Global 1-0) - Camerún vs Argelia (Global 0-1) - Ghana vs Nigeria (Global 0-0) - República Democrática del Congo vs Marruecos (Global 1-1) - Malí vs Túnez (Global 0-1)

¿Cuándo y quiénes disputan el repechaje?

Hasta el mes de junio se sabrá el nombre de las tres últimas selecciones que disputarán el Mundial de Qatar 2022 cuando se lleven a cabo los partidos del repechaje el cual enfrentarán el quinto lugar de la Conmebol (Perú, Colombia o Chile) contra el ganador del tercer lugar de Asia (Australia vs Emiratos Árabes Unidos). Mientras que el otro boleto es para el duelo entre el cuarto de la Concacaf (Costa Rica) contra el representante de Oceanía (Islas Salomón o Nueva Zelanda).

(Con información de El Universal)