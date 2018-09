¿Quieres un cuerpo como Ronaldo? Revelan sus ‘secretos’

Agencia

MILÁN, Italia.- Los médicos deportivos y entrenadores que en el pasado trabajaron junto al futbolista Cristiano Ronaldo revelaron cuál es la razón por la que, en su opinión, el astro portugués —actualmente de 33 años— supera en rendimiento a muchos de sus rivales hasta diez años más jóvenes, informa el portal Calciomercato.

Así, los "tres pilares" en los que se apoya el estado físico del jugador son "el entrenamiento adecuado, la alimentación correcta y el reposo justo", expresó Juan Carlos Hernández, exjefe de los servicios médicos del Real Madrid.

A su vez, el ex preparador físico del Manchester United, que entrenó al portugués cuando este jugaba en la liga inglesa, aseguró que "la diferencia entre Ronaldo y otros [futbolistas] es su dedicación", ya que mientras algunos jugadores entrenan "con entrega durante semanas o meses", Ronaldo "no se detiene nunca".

En julio pasado, los médicos de la Juventus de Turín ―el nuevo club de CR7― quedaron sorprendidos por su condición física, y compararon su rendimiento con el de un veinteañero.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament