Ni un peso a Fórmula 1, sentencia el presidente

Ciudad de México.- “No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1, si no están firmados ya no vamos a poder (renovarlos), porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo de fomento al turismo, y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya. Entonces no sabemos en qué situación están estos contratos. Los vamos a revisar”.

Así de claro fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa matinal, al referirse a la posibilidad de que nuestro país continúe albergando el Gran Premio de la prueba reina del automovilismo mundial.

Y es que en el presente año, con la edición de este certamen en tierra azteca el próximo 27 de octubre, concluirá el convenio por cinco años que en su momento firmó el gobierno federal anterior, el gobierno de la Ciudad de México y el comité organizador con la empresa dueña de los derechos de F1.

“Si no implica dinero, yo avalo; estoy de acuerdo. El asunto es si tenemos que aportar y yo soy un poco cicatero, pues, en esto casos”, dijo AMLO.