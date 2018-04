Hinchas de Juventus y Napoli dan lección de respeto (Video)

Agencia

ITALIA.- Medios internacionales dieron a conocer la lección que nos dieron los aficionados de la Juventus y el Napoli, al encontrarse y no dar señales de violencia.

De acuerdo con Vanguardia MX, se encontraron en las calles de Torino y lejos de mostrar violencia, mostraron respeto y unión.

El fin de semana el Napoli se enfrentó a la Juventus con victoria de los napolitanos, por la mínima diferencia que acorta la distancia entre ambos equipos.

El Napoli está a un punto de la Juventus a cuatro juegos de que termine la Serie A y la pelea por el “scudetto” está más fuerte que nunca.

Pero los aficionados de ambos equipos nos regalaron una lección en tiempos de violencia en el futbol.

Ambas aficiones se encontraron en las calles de Torino y parecía que se vendría una batalla campal.

This is what happens when Napoli fans & Juventus fans walk down the same street in Torino 😂



📽️ IG/trollserieatim pic.twitter.com/X3iFZucfUj