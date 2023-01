Copa del Rey: Real Madrid y Barcelona se verán las caras en las semis

El Real Madrid tendrá la oportunidad de ajustar cuentas con el Barcelona cuando los dos rivales del fútbol español se enfrenten en las semifinales de la Copa del Rey.

El sorteo del torneo de copa realizado el lunes deparó un doble clásico, además de una semifinal entre el Athletic Bilbao y el Osasuna.

Los merengues sucumbieron 3-1 ante el Barcelona en la final de la Supercopa española en Arabia Saudí el 15 de enero. Fue el mismo resultado de su victoria en el conjunto catalán en el primer clásico de la temporada por la Liga española.

