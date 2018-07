¡De terror! Toro cornea a Padilla y le arranca el cuero cabelludo

Agencia

ESPAÑA.- El diestro Juan José Padilla sufrió este sábado una aparatosa y escalofriante cornada, por el cuarto toro de la corrida que se celebró en la localidad abulense de Arévalo, el cual le arrancó parte del cuero cabelludo.

Los presentes vieron al Ciclón del Jerez con un colgajo de piel y pelo desprendido de la parte derecha de la cabeza, mientras era conducido a toda prisa a la enfermería de la plaza, donde fue atendido, informa el portal La Vanguardia.

Según las primeras informaciones que trascendieron a pie de quirófano, todo apuntaba a que la herida, pese a lo impactante, no era de gravedad, era superficial, y solamente requeriría de varios puntos de sutura.

También te puede interesar: Muere torero corneado durante una corrida en Francia

El percance sobrevino en el tercio de banderillas. Padilla perdió pie y el animal le propinó una severa paliza. Una vez liberado del toro, fue llevado a la enfermería visiblemente conmocionado.

El hermano de Padilla, Óscar Padilla, indicó que el diestro jerezano se encuentra “bien”. “Las imágenes son más aparatosas de lo que realmente ha sido”. “Yo estoy en Jerez y no lo he podido presenciar en primera persona, pero acabo de hablar con mi cuñada y me dijo que Juanjo se encuentra bien, que ha hablado con él y le ha tranquilizado. Que el percance ha sido muy aparatoso pero, gracias a Dios, parece ser que ha sido todo superficial y han quedado en un mero susto”, confesaba.

“Me han dicho que lleva un buen de puntos. No sé cuántos. Pero que la cura se ha hecho con anestesia local y él ha estado consciente y tranquilo en todo momento. Ahora se lo llevan a un hospital de Ávila para que le hagan un TAC y un escáner que descarten daños mayores en la cabeza”, concluía.

El percance de Padilla recordó, por momentos, a aquel terrorífico sufrido en 2011 en Zaragoza, y que le costó la pérdida del ojo izquierdo.

Debido a este contratiempo, el festejo quedó en un mano a mano entre Morante de la Puebla, que se ha hecho cargo del toro agresor, y Miguel Ángel Perera.