Cowboys de Dallas malos pero valiosos

TEXAS.- Apenas ganan un juego de la temporada y los Cowboys de Dallas repiten como el equipo más valioso de toda la NFL por décimo segundo año consecutivo, según el listado de clasificación de valor de las 32 franquicias de la liga que publica la revista Forbes.

De acuerdo a Vanguardia, según Forbes, los Cowboys tienen un valor estimado en 5 mil millones de dólares, 1,200 millones de dólares más ricos que el segundo lugar de la lista, los Patriots de Nueva Inglaterra, quienes aparecen con un valor de 3 mil 200 millones de dólares.

El Top 5 de la lista lo completan los Giants de Nueva York con 3 mil 300 millones de dólares, Rams de Los Ángeles con 3 mil 200 millones de dólares y los Redskins de Washington, quienes aparecen con un valor de 3 mil 200 millones de dólares también.

El promedio de valor de cada uno de los 32 equipos de la NFL es de 2 mil 570 millones de dólares, con un aumento de 2 por ciento, según los resultados que informó Forbes el año pasado, siendo el menor incremento anual en ocho años.

La misma revista asegura que este desaceleramiento de valor se debe a que los valores de los equipos son tan altos, que muy contadas personas en el mundo podría darse el "lujito" de comprarse un equipo de la mejor liga de fútbol americano del Mundo.

Con estos resultados queda reflejado que muchas veces el valor del equipo no va de la mano con los buenos resultados deportivos que tenga en la liga, pues de los primeros cinco equipos de la lista, sólo uno presume ser una franquicia ganadora en los últimos años, Patriots de Nueva Inglaterra.

Un segundo, Rams, apenas está viendo frutos de una reestructuración al mudarse a Los Ángeles, que les ha dado un impuso deportivo.

