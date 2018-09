CR7 afirma ser el mejor, pese a perder el premio "The Best"

Agencia

ITALIA.- Pese a que terminó su reinado como el 'The Best', Cristiano Ronaldo no tiene duda que sigue siendo el mejor futbolista en todo el mundo, así lo dejó de claro en un video en directo que realizó en su cuenta de Instagram.

“No estoy decepcionado, la vida es así, a veces se gana y otras pierde. Lo que me interesa es que en 15 años de carrera he logrado mantener los mismos niveles de rendimiento. ¿Si soy el mejor de siempre? Sí, lo soy”, mencionó el luso ante los miles de fans que no paraban de lanzar preguntas al crack sobre la gala de la FIFA, al tiempo que felicitó a Luka Modrić por su galardón, indica el portal de noticias Récord en su sitio web.

En la misma charla, la estrella de la Juventus fue cuestionado sobre el premio Puskas, el cual se llevó el egipcio Mohamed Salah y al cual estaba nominado el portugués por la chilena que le hizo a su actual equipo en la Champions League.

“Felicidades a Modric por ganar”, LA FELICITACIÓN de @Cristiano al croata en un DIRECTO de Instagram tras ganar el ‘The Best’. pic.twitter.com/zdN4Bp6Xjd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 de septiembre de 2018

“Mereció ganar el premio Puskas, fue un buen gol (el de Salah). Pero seamos honestos, no os engañéis, mi gol fue el mejor”, contestó entre risas.