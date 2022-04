¡Ya en casa! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez presentan a su hija

En medio de la tragedia que significó la muerte de su hijo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se encuentran tranquilos porque su bebé recién nacida ya está en casa. Así lo publicaron

"Dulce, dulce, hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienen por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo", escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

La estrella del futbol Cristiano Ronaldo, que esperaba gemelos con su pareja Georgina Rodríguez, anunció el lunes pasado en sus redes sociales la muerte de uno de los dos bebés.

"Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar la muerte de nuestro pequeño hijo", declaró el delantero del Manchester United en un mensaje que firma junto a su compañera española de origen argentino.

"Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza de vivir este momento con un poco de esperanza y felicidad", añadió la pareja, que a finales del año pasado dio la noticia de que que esperaba gemelos.

Realizan homenaje a Cristiano Ronaldo en Liverpool vs Manchester United

La muerte de su hijo fue motivo para que el astro del balompié recibiera múltiples muestras de apoyo; una de ellas, del equipo Liverpool y sus aficionados.

En el minuto 7 de juego, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en Anfield, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para realizar un minuto de aplausos en apoyo a Cristiano Ronaldo, mientras que el célebre Kop (la famosa tribuna de aficionados del Liverpool) entonaba el himno del club, "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo).

"Un mundo... Un deporte... Una familia universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión", se lee en el texto que publicó Ronaldo junto al video.

El hecho representa mucho para los aficionados del fútbol, debido a la rivalidad entre Liverpool y Manchester United, que es una de las más fuertes del fútbol inglés.

Por medio de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron la muerte de su hijo que acababa de nacer, mientras que su hija, en el parto de gemelos, presentaba buena salud.

