Cristiano Ronaldo 'noquea' a su propio compañero (video)

Agencia

ITALIA.- El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, propinó el pasado domingo un pelotazo accidental en la cara a su compañero Sami Khedira, tras enfadarse por la decisión del árbitro de detener el juego, durante el partido entre el equipo de Turín y el Sassuolo, correspondiente a la jornada 23 de la Serie A.

También te puede interesar: Cristiano Ronaldo, ¿refuerzo en Dorados de Sinaloa?

De acuerdo a RT, al ver la caída del mediocampista, el astro portugués se acercó al alemán para atenderlo y disculparse, aunque este no sufrió ningún daño grave.

THE highlight of today’s game was certainly Ronaldo taking Khedira down and then laughing at it 😂 Forza Cristiano! pic.twitter.com/RVrWqVkpER