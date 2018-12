Cristiano Ronaldo habría confesado el abuso contra Mayorga

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando parecía que la situación iba llegando a su fin, Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista de un nuevo episodio que lo vincula más con el escándalo mediático por abuso sexual. En esta ocasión, el periódico alemán Der Spiegel reveló una supuesta confesión del astro luso que podría incriminarlo de cara al juicio.

El portal germano hizo público un documento con las declaraciones entre el actual jugador de la Juventus y sus abogados al momento de preparar la defensa del caso. En ese interrogatorio se confirma la violación a Kathryne Mayorga después que "dijo que no varias veces", publicó Tribuna.

Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene", fue la frase de Cristiano Ronaldo, según Der Spiegel. El medio alemán informó que sus abogados mandaron un cuestionario de 27 páginas con preguntas con el fin de poder preparar una estrategia y saber lo que ocurrió en el Hotel Palms Place de Las Vegas.

"Ella dijo que no quería pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moretones cuando la agarré. Ella me dijo 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste, no soy como las demás'. Me disculpé después", fue otra de las respuestas que apareció en el interrogatorio que publicó el diario alemán.

"Existe un documento confidencial, cuya interpretación casi necesariamente lleva a la conclusión de que Ronaldo admitió ante sus abogados que tuvo relaciones sexuales con Kathryn Mayorga (…) Der Spiegegl está en posesión de este documento", se lee en el artículo en el que se destaparon las supuestas declaraciones del luso.

A principios de octubre la policía de Las Vegas abrió una investigación sobre las acusaciones hechas por Kathryn Mayorga, de 34 años, en las que denuncia que el futbolista la violó el 13 de junio de 2009.

Ronaldo aseguró el 10 de octubre que tuvieron una relación "completamente consentida", según el comunicado de uno de sus abogados.

"Tengo una pareja, cuatro niños, una madre que envejece, hermanas, un hermano, una familia muy cercana. Sin hablar de mi reputación, que es la de alguien ejemplar", aseguró el astro portugués durante una entrevista con la revista francesa France Football.