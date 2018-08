Cristiano Ronaldo va con todo: quiere ganar la Champions

Agencia

ROMA.- El portugués Cristiano Ronaldo ha dejado en claro que su casa ahora es la Juve al cien por ciento, pues aparte de posar con toda su familia con el jersey del equipo italiano, ha declarado que quiere levantar la Orejona de la Champions League.

"Nos vamos a concentrar en ella (Champions League), con mis compañeros de equipo, pero sin que sea una obsesión, hay que ir paso a paso. Y vamos a ver qué pasa, si es este año, el siguiente o posteriormente", explicó el portugués.

"Estoy muy feliz, el equipo es fuerte y como todo el mundo sabe, la Juve es uno de los clubes más grandes del mundo", continuó el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien debutó el sábado en la Serie A celebrando la victoria de su equipo por 3-2 en Verona ante el Chievo.

La Juve demostró que quería a CR7

Quizá el detonante para que Cristiano haya salido del cuadro madridista sería el no sentir el apoyo de su club tras los problemas extracancha, caso contrario a lo que le preparaba el futuro en la Liga Italiana.

"Sin duda, lo que hice en el Real Madrid fue increíble. Lo gané todo y allí he dejado muchos amigos, es mi familia. Pero la Juve mostró que me quería más que a nada. Me han dado una oportunidad y estoy feliz. Quiero intentar escribir la historia con este club", aseguró CR7.

La vida 'italiana' de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y su amplia familia empiezan a adaptarse a su vida italiana. Están en plena etapa de bienvenida a una nueva situación en lo deportivo y también en lo personal con el cambio de país, de ciudad, de idioma, de hábitos y costumbres, en definitivas. El delantero debutó el pasado fin de semana en la Liga y parece que su adaptación va viento en popa.

Pero ha sido con una foto en Instagram con la que ha acabado por meterse en el bolsillo a los aficionados juventinos. En ella aparece el jugador y su novia, Georgina Rodríguez, con los pequeños, Cristiano, Alana Martina y los mellizos Eva María y Mateo, todos ellos vestidos con el uniforme a rayas blancas y negras.

Posan en la espectacular terraza de su mansión que ofrece unas vistas privilegiadas a la ciudad. En el título se lee en italiano: “La familia blanquinegra. ¡Hasta el final!”, en alusión al mantra por excelencia que utilizan los seguidores del club para animar a su equipo y demostrar la pasión por sus colores.

Con información del portal deportivo Mediotiempo.