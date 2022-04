Niño agredido por Cristiano Ronaldo rechazó invitación para conocerlo

Cristiano Ronaldo ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de que el fin de semana pasado golpeó la mano y rompió el celular de un aficionado de 14 años tras el partido del Manchester United ante el Everton.

Ante la indignación que provocó su acción, el futbolista portugués invitó al joven a un partido de los Red Devils en Old Trafford, pero la solicitud fue rechazada por Jake Harding y su madre, Sarah Kelly, ya que nunca aceptarán algo de una persona que golpea en la calle.

"Como puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo", recalcó molesta.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



