Cristiano Ronaldo se marcha del Man United "con efecto inmediato"

Cristiano Ronaldo se ha marchado del Manchester United, de acuerdo con el propio club de la Liga Premier, que anunció la medida este martes “con efecto inmediato”.

La rescisión del contrato del delantero portugués de 37 años llega tras las declaraciones explosivas durante una entrevista concedida unos días antes del Mundial, en la que el astro criticó duramente al técnico Erik ten Hag y a los dueños del club.

No se aclaró de inmediato adónde se marchará Cristiano, quien a mediados del año no pudo pactar un traspaso a un club que disputara la Liga de Campeones.

El atacante, quien se encuentra en Qatar en busca de ganar el primer título del Mundial en la historia para Portugal, dejó en claro que quería una transferencia, luego de quedar fuera del plantel titular en la presente campaña.

Su deseo se cumplió este martes, cuando los Red Devils anunciaron su salida.

En el comunicado, el United no expresó más molestia por la entrevista no autorizada que Cristiano había concedido al periodista Piers Morgan.

El capitán portugués se dijo “traicionado” en la conversación de 90 minutos, durante la que criticó además a los jugadores más jóvenes del equipo.

La semana pasada, el United anunció que había “emprendido los pasos apropiados” en respuesta a los comentarios de Cristiano. Se esperaba que esos pasos incluyeran la rescisión del contrato.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC