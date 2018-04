Con gol de Cristiano Real Madrid empata con el Athletic

Agencia

España.- Real Madrid empató 1 a 1 con el Athletic Bilbao por la 33° fecha de la Liga de España 2017/18, en la que ya no tiene opciones al título porque a falta de seis fechas para el final, se encuentra a 15 puntos del líder, Barcelona. Los goles lo marcaron Iñaki Williams y Cristiano Ronaldo, sobre el final, pero la gran figura fue Kepa, el arquero del elenco visitante.

El equipo de Zinedine Zidane dominó la pelota y empezaba a hacer temblar el arco rival, pero una desconcentración defensiva y una pelota filtrada le permitió a Iñaki Williams quedar mano a mano con Keylor Navas. El delantero español la picó por encima del costarricense y marcó así el 1 a 0, informa el portal Infobae.

También te puede interesar: Real Madrid buscará subir en la tabla de posiciones

Tras el gol, el conjunto local empujó al Athletic Bilbao contra su arco y mereció igualar las acciones. Cristiano Ronaldo, de cabeza, Sergio Ramos, también de cabeza, Marco Asensio con un fuerte remate y Marcelo desde media distancia se encontraron con Kepa.

El arquero que pretendía contratar Florentino Pérez fue la figura del primer tiempo en el Bernabéu y logró sostener el cero en su valla.

Los primeros minutos del complemento encontraron al equipo visitante con más espacio y por momentos manejó la pelota. Pero con el correr del reloj, el Real lo puso contra las cuerdas y lo metió en su área.

Con pocos huecos, los de Zidane no pudieron lanzar un centro que no de en la cabeza de alguno de los defensores rivales y los tiros de media distancia no fueron efectivos. Con Kroos y Modric como cerebros, todos los balones morían en los desbordes infructuosos de Isco, que ingresó en la segunda mitad y Asensio, que fue de lo mejor del equipo.

Pero cuando el tiempo se agotaba y la derrota parecía consumada apareció Cristiano Ronaldo. A 87 minutos, el portugués desvió con el taco un disparo rasante de Modric y pudo vencer por fin a Koke.