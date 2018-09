La vida de Ronaldo fuera de la cancha: modela y abre hoteles

Agencia

PORTUGAL.- No es solamente un deportista. Cristiano Ronaldo es más que un talentoso futbolista. El jugador portugués exprime al máximo su físico, su dinero y su carisma para también triunfar afuera de la cancha. Mientras luce una vez más su espectacular cuerpo para presentar la nueva campaña de su marca de ropa interior, "CR7 Underwear", también trabaja para abrir un nuevo hotel.

En las últimas horas, el crack portugués lanzó a través de las redes sociales una nueva campaña de la firma de ropa interior que creó en 2014. El propio CR7 modeló con la colección para la temporada otoño/invierno 2018, luciendo sus nuevos calzoncillos acostado sobre bolas de color blanco, publica el portal Infobae.

"Esta ha sido una de las sesiones más divertidas que he hecho. En el fondo soy un niño grande y no todos los días se puede saltar en una piscina de bolas gigante", ha declarado Ronaldo.

Las imágenes de su nueva colección de ropa interior se han extendido a través de las redes sociales y no pasaron desapercibidas para los usuarios. Los seguidores de Cristiano no han tardado en reaccionar a esta publicación en Instagram, donde alcanzó los casi cuatro millones de 'me gusta' en las primeras cinco horas.

Nuevo hotel

Por otro lado, Ronaldo está a punto de ampliar otro de sus negocios, ya que pretende hacer crecer la cadena hotelera que comparte con el grupo Pestana, con la apertura de un nuevo establecimiento en París.

El de la capital francesa sería el sexto hotel llamado "Pestana CR7". Como ocurrió con los anteriores, CR7 invertirá la mitad del dinero requerido para llevar a cabo el proyecto, por lo que en este caso aportará unos 30 millones de euros. La fecha de apertura no está clara, aunque no será antes de 2021 si todo marcha dentro de los plazos normales.

El primer hotel de la línea CR7 se inauguró en 2016 en Madeira, isla natal del futbolista. También hay uno en Lisboa y están en obras los de Madrid, Nueva York y Marrakech.