De futbolista a productor, Ronaldo hará serie para Facebook

ESPAÑA.- El “crack” del fútbol, Cristiano Ronaldo produce una serie sobre balompié para Facebook Watch.

De acuerdo con Vanguardia MX, el proyecto es un drama escrito por Liz García y Josh Harto ("Memphis Beat") sobre un equipo de fútbol femenino compuesto por estudiantes de un instituto en Nueva York, Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, producirá una serie sobre fútbol para la plataforma Facebook Watch, informó hoy el blog especializado Deadline.

El proyecto es un drama escrito por Liz García y Josh Harto ("Memphis Beat") sobre un equipo de fútbol femenino compuesto por estudiantes de un instituto en Nueva York, cuyo éxito se basa en la química entre sus componentes, procedentes de diferentes razas, etnias y clases sociales.

La serie también explorará los altibajos en las vidas de sus protagonistas adolescentes, incluidos sus amoríos, amistades y relaciones familiares.

García y Harto ejercerán como productores ejecutivos junto al propio Ronaldo.

"En mi tiempo libre, una de las cosas que me gusta hacer es ver buena televisión", indicó Ronaldo.

