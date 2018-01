¿Neymar y Cristiano jugando juntos?, esto quiere el PSG

Agencia

PARIS.- El PSG sueña con el fichaje de Cristiano. Normal. Cristiano, él solito, es tan bueno como Neymar, Mbappé y Cavani juntos, esto indica el Diario AS en su sitio web.

El equipo de Paris piensa en tener en la cancha a el tridente de lujo que está facturando muchos goles en la Ligue 1 y en el arranque de la Champions, pero que nadie olvide que el verdadero Rey del Mambo del fútbol mundial en los últimos años es el portugués de oro.

Que el PSG iba a contratacar con Cristiano estaba cantado. El Madrid lleva semanas coqueteando con el tema de Neymar y es poco inteligente enfadar al jeque... Si es por dinero, el PSG puede arrasar con todo porque su talonario no tiene límites. Por eso el Madrid se equivoca con el tema de Neymar

Nadie comprende los coqueteos del club español con el brasileño teniendo a Cristiano. Sólo Messi puede compararse con máximo exponente del Madrid. Neymar está un escalón por detrás y ya tiene 25 años. Se ha visto a Cristiano enfadado con el presidente porque en la gala del Balón de Oro se dedicó a deslizar el nombre de Neymar a todo el que le preguntaba en lugar de ensalzar el privilegio del Madrid por tener al mejor jugador de fútbol de los últimos 30 años.

Cristiano no ha pedido dinero ni tiene planes de hacerlo, el jugador ha externado el sentimiento de querer ser valorado en su casa. Para su desgracia, sólo la afición le quiere de verdad, al igual que Zidane, que nunca ha dudado en decir públicamente que es el verdadero número 1. Pero el club se ha dedicado a deslizar que si ya va a cumplir 33 años y que si no le pueden pagar tanto como a Messi. Mientras tanto el astro del futbol no ha dado declaraciones respecto a si se iría o no del club español.