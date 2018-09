Cristiano Ronaldo se burla de periodista durante transmisión

Agencia

ITALIA.- Cristiano Ronaldo ha reventado las redes sociales después de burlarse de un periodista durante el entrenamiento de la Juventus. Después de disfrutar de una vacaciones en Mónaco, Cristiano Ronaldo se ha reincorporado al trabajo y lo ha hecho dejando una vez más su huella no sólo en el terreno de juego sino también ante las cámaras de televisión.

Por segunda vez en lo que llevamos de temporada, Cristiano Ronaldo se burló de un periodista mientras realizaba su trabajo en el entrenamiento de la Juventus. En esta ocasión, Cristiano Ronaldo volvió a colocarse detrás de un periodista del club que informaba sobre el trabajo del primer equipo de la Juventus antes del encuentro ante el Sassuolo.

La estrella portuguesa intento repetir en forma de burla todo lo que estaba realizando el periodista en cuestión ante las cámaras. Al no hablar italiano, Cristiano Ronaldo empezó a poner caras extrañas, mientras movía la boca, lo que provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, indica el portal de noticias Sport.

#Ronaldo having some fun in training 😂🤔 pic.twitter.com/ytqntTmIHs