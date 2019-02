Pedro Caixinha tiene los días contados en Cruz Azul

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Cruz Azul no ha empezado como deseaba el torneo Clausura 2019, han sido dos derrotas, dos victorias y un empate los que tienen hasta el momento, esto ha sido un gran contraste tomando en cuenta que el torneo anterior, lograron mantenerse invictos hasta la Jornada 9, algo que no sucedió en este torneo en el que han tenido muchas bajas y complicaciones con las contrataciones que realizaron para este semestre.

De acuerdo con información de Fútbol Total, ahora, de acuerdo con el diario récord, la directiva del equipo cementero no tendría como un inamovible a Pedro Caixinha, pues el presidente del club, Billy Álvarez, ya ha dado la orden para que comiencen a buscar un nuevo estratega, pues hay algunos detalles de portugués que no son del agrado del mandamás celeste, sin embargo la fuente no ha dado más detalles al respecto de este posible cambio.

Sin embargo, dentro del entorno cementero se están mencionando nombres como el de Víctor Manuel Vucetich o Robert Dante Siboldi, este último que está dirigiendo a los Tiburones Rojos de Veracruz y podría ser el sustituto del portugués dentro del equipo celeste, lo cierto es que para esto suceda, las cosas con el equipo deberán ir mal, pues de otra forma se mantendrá Caixinha al frente de la institución, al menos hasta que finalice este torneo y dependiendo de los objetivos que se consigan.

Lo cierto es que al equipo no se le ve el hambre y el mismo futbol que el torneo anterior, mismo donde el equipo parecía unido y por esta razón volvieron a darle toda la ilusión a su afición para conseguir el ansiado título de liga, mismo que no llegó, sin embargo lograron ser campeones en la Copa MX y las sensaciones que habían entregado eran cien por ciento positivas.