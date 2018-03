La esperanza es lo último que muere: Cruz Azul espera pasar

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando pensaban que una derrota más se les venía encima el Cruz Azul pudo empatar ante pumas y reforzar sus esperanzas de clasificar a la Liguilla.

De acuerdo con el portal Excélsior, Pedro Caixinha, estratega del Cruz Azul, aseguró que, poco a poco, se podrán dar cuenta de las cosas que están cambiando en la institución, esto luego de empatar de último minuto ante Pumas.

El equipo está volviendo a retomar cosas positivas. Merecimos el empate. Con el tiempo, se podrán dar cuenta de las cosas que están cambiando aquí en Cruz Azul", dijo.

Sin embargo, el estratega tuvo autocrítica y aceptó que la primera parte no fue mucho de su agrado, así como la actuación de Walter Montoya.

"El primer tiempo no me gustó nada. No aprovechamos los espacios entre Cabrera y el 'Chelo'. Montoya no entró como lo venía haciendo. En la segunda parte hicimos todo para merecer", aseguró.

Por otro lado, el técnico portugués agradeció el apoyo que brindó la afición en el Estadio Azul, pese a que iniciaron perdiendo el encuentro. Además de considerar que fueron un factor relevante para alcanzar el resultado.

Sentí a una afición entregada, motivada. Nunca nos abandonaron y creo que también fueron un factor y nos empujaron para empatar el partido", comentó.

Sin embargo, Caixinha confesó que, en el vestidor, al acabar el partido, se encontró con sensaciones de que pudieron quizá ganar el encuentro con un poco más de claridad frente al marco.

"El equipo sabe que hizo lo necesario para obtener el empate. Llegué con los jugadores y me encontré que un mixto consideraba que merecieron más esta tarde", culminó.

